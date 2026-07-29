Chiusura incerta per l'Europa in attesa della Fed, a Milano corre Eni in scia ai conti

(Teleborsa) - Chiusura contrastata per le principali Borse del Vecchio Continente
con Wall Street che viaggia in rosso.
Gli investitori restano cauti in attesa della riunione della Fed di questa sera
, definita dagli operatori "live", ovvero caratterizzata da un livello di incertezza insolitamente elevato, anche per scelta precisa della nuova gestione Warsh, che ha progressivamente eliminato la forward guidance e preferisce mantenere aperte tutte le opzioni fino all'ultimo momento. Un rialzo di 25 punti base sarebbe una sorpresa, ma non è del tutto escluso.
Sullo sfondo, il sentiment resta condizionato dalle tensioni sul comparto dei semiconduttori
e dal nuovo rialzo del petrolio
seguito all'escalation in Medio Oriente. I risultati trimestrali di Microsoft
e Meta
, membri delle "Magnifiche Sette", previsti per la giornata odierna, rappresenteranno un test cruciale per il settore dell'AI, dopo che Alphabet
e Tesla
hanno allarmato gli investitori la scorsa settimana con i loro report negativi sui flussi di cassa.
Tra la fitta agenda di trimestrali, corre Eni
dopo aver chiuso il secondo trimestre con utile netto adjusted più che raddoppiato
a 2,33 miliardi di euro
, spinto dal rialzo del prezzo del petrolio, incrementando il programma di buyback a 3,4 miliardi di euro e affermando che valuterà un dividendo straordinario a ottobre. Bene anche Nexi, che ha confermato la guidance dopo la solida generazione di cassa nel primo semestre.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,138. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 6,64%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +81 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,97%. Tra i listini europei
resta vicino alla parità Francoforte
(-0,01%), resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,34%, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,60%.
Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,49%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che chiude a 54.012 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,41%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,36%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza ENI
(+7,09%), Stellantis
(+4,20%), Nexi
(+3,42%) e Moncler
(+1,81%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Italgas
, che ha chiuso a -4,54%.
Scende Lottomatica
, con un ribasso del 4,00%.
In rosso STMicroelectronics
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,55%.
Spicca la prestazione negativa di Buzzi
, che scende del 2,25%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Brembo
(+6,41%), Piaggio
(+5,77%), Reply
(+3,15%) e Moltiply Group
(+2,92%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su WIIT
, che ha archiviato la seduta a -4,97%.
Crolla SOL
, con una flessione del 4,26%. Technoprobe
scende del 3,30%.
Calo deciso per Carel Industries
, che segna un -3,18%.