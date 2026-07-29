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Il comparto chimico italiano in forte ribasso (-4,16%), perde molto SOL

Finanza, Indici settoriali
Il comparto chimico italiano in forte ribasso (-4,16%), perde molto SOL
(Teleborsa) - Crolla l'indice del settore chimico, che fa peggio dell'andamento piatto del settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 57.264,4 scivolando del 4,16%, rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità l'indice EURO STOXX Chemicals che si ferma a quota 1.559, dopo aver esordito a 1.560.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto chimico, pesante SOL, che chiude gli scambi con un -4,26%.


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