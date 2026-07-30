Milano 17:35
52.104 +1,29%
Nasdaq 20:27
28.056 +3,18%
Dow Jones 20:27
52.157 +1,09%
Londra 17:35
10.897 -0,10%
Francoforte 17:35
25.612 +0,60%

In rosso l'indice del settore chimico (-2,67%), scambi negativi per SOL

Finanza, Indici settoriali
In rosso l'indice del settore chimico (-2,67%), scambi negativi per SOL
(Teleborsa) - Si è mosso verso il basso il comparto chimico italiano, dopo un esordio in lieve salita del settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 55.737,4 con un ribasso del 2,67%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita l'indice EURO STOXX Chemicals che si ferma a 1.564, dopo un inizio di seduta a 1.558.

Tra le mid-cap italiane, seduta in ribasso per SOL, che porta a casa un decremento del 2,74%.


Condividi
```