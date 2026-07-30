In rosso l'indice del settore chimico (-2,67%), scambi negativi per SOL
(Teleborsa) - Si è mosso verso il basso il comparto chimico italiano, dopo un esordio in lieve salita del settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 55.737,4 con un ribasso del 2,67%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita l'indice EURO STOXX Chemicals che si ferma a 1.564, dopo un inizio di seduta a 1.558.
Tra le mid-cap italiane, seduta in ribasso per SOL, che porta a casa un decremento del 2,74%.
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