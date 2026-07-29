Mare Group vende Workgroup e si concentra su difesa, industria e infrastrutture

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo vincolante con Metriks AI , anch'essa quotata su EGM, finalizzato all'acquisizione da parte di Metriks AI del 100% del capitale sociale di Workgroup, società attiva nello sviluppo di piattaforme software e soluzioni digitali per le imprese.



L'operazione attribuisce a Workgroup un Equity Value di 20 milioni di euro, corrispondente a un multiplo implicito pari a 7,5x l'EBITDA 2026 atteso, assumendo un EBITDA cash 2026 e 2027 pari ad almeno 2,9 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta, alla data del closing, pari a 2 milioni di euro, di cui 1 milioni di euro di finanziamento soci Mare Group. Il prezzo potrà essere soggetto ad aggiustamento al Closing e successivamente in base ai risultati attesi per il 2026 e il 2027, con un fatturato 2026 della target atteso a circa 6 milioni di euro.



"Workgroup ha bisogno di un contesto in cui il software e l'Intelligenza Artificiale siano il driver principale, e Metriks AI è quel contesto - ha detto l'AD Antonio Maria Zinno - Per questo Mare Group accompagnerà il progetto anche nella sua prossima fase di sviluppo, entrando nel capitale di Metriks AI e mantenendo l'esposizione al valore che Workgroup contribuirà a costruire. È anche un passo di razionalizzazione: le risorse liberate vanno a sostenere attività strategiche e crescita. Siamo convinti che Workgroup, all'interno di Metriks AI, potrà accelerare il proprio percorso industriale, generando valore per tutti gli stakeholder".



L'operazione concentra le risorse di Mare Group sull'Aerospace & Defence, la piattaforma rafforzata nel 2026 con le acquisizioni di

GMSPAZIO e CTMAVIO, e sulle piattaforme tecnologiche proprietarie in Industry & Transportation e in Infrastructure & Building.



La governance della nuova realtà garantirà piena continuità gestionale. Antonio Torino continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Workgroup, contribuendo al processo di integrazione con Metriks AI. Nell'ambito degli accordi è inoltre previsto il suo ingresso nel CdA di Metriks AI.



"Entriamo in una nuova fase della storia di Workgroup - ha detto Antonio Torino, CEO di Workgroup - L'ingresso nel progetto Metriks AI ci permetterà di accelerare il percorso di innovazione, ampliare il mercato di riferimento e sviluppare ancora più rapidamente le nostre piattaforme software. Continuerò a guidare Workgroup con lo stesso team e la stessa visione imprenditoriale, mettendo a disposizione della nuova realtà l'esperienza maturata in questi anni e contribuendo attivamente allo sviluppo industriale del Gruppo Metriks AI".

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