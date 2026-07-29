Mare Group vende Workgroup e si concentra su difesa, industria e infrastrutture
(Teleborsa) - Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo vincolante con Metriks AI, anch'essa quotata su EGM, finalizzato all'acquisizione da parte di Metriks AI del 100% del capitale sociale di Workgroup, società attiva nello sviluppo di piattaforme software e soluzioni digitali per le imprese.
L'operazione attribuisce a Workgroup un Equity Value di 20 milioni di euro, corrispondente a un multiplo implicito pari a 7,5x l'EBITDA 2026 atteso, assumendo un EBITDA cash 2026 e 2027 pari ad almeno 2,9 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta, alla data del closing, pari a 2 milioni di euro, di cui 1 milioni di euro di finanziamento soci Mare Group. Il prezzo potrà essere soggetto ad aggiustamento al Closing e successivamente in base ai risultati attesi per il 2026 e il 2027, con un fatturato 2026 della target atteso a circa 6 milioni di euro.
"Workgroup ha bisogno di un contesto in cui il software e l'Intelligenza Artificiale siano il driver principale, e Metriks AI è quel contesto - ha detto l'AD Antonio Maria Zinno - Per questo Mare Group accompagnerà il progetto anche nella sua prossima fase di sviluppo, entrando nel capitale di Metriks AI e mantenendo l'esposizione al valore che Workgroup contribuirà a costruire. È anche un passo di razionalizzazione: le risorse liberate vanno a sostenere attività strategiche e crescita. Siamo convinti che Workgroup, all'interno di Metriks AI, potrà accelerare il proprio percorso industriale, generando valore per tutti gli stakeholder".
L'operazione concentra le risorse di Mare Group sull'Aerospace & Defence, la piattaforma rafforzata nel 2026 con le acquisizioni di
GMSPAZIO e CTMAVIO, e sulle piattaforme tecnologiche proprietarie in Industry & Transportation e in Infrastructure & Building.
La governance della nuova realtà garantirà piena continuità gestionale. Antonio Torino continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Workgroup, contribuendo al processo di integrazione con Metriks AI. Nell'ambito degli accordi è inoltre previsto il suo ingresso nel CdA di Metriks AI.
"Entriamo in una nuova fase della storia di Workgroup - ha detto Antonio Torino, CEO di Workgroup - L'ingresso nel progetto Metriks AI ci permetterà di accelerare il percorso di innovazione, ampliare il mercato di riferimento e sviluppare ancora più rapidamente le nostre piattaforme software. Continuerò a guidare Workgroup con lo stesso team e la stessa visione imprenditoriale, mettendo a disposizione della nuova realtà l'esperienza maturata in questi anni e contribuendo attivamente allo sviluppo industriale del Gruppo Metriks AI".
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