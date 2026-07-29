Metriks AI lancia OPS su TradeLab e sigla accordo per l'acquisto di Workgroup

(Teleborsa) - Il CdA di Metriks AI , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, ha approvato la promozione di un'offerta pubblica di scambio volontaria (OPS) sulla totalità delle azioni di TradeLab e la sottoscrizione di un term sheet vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Workgroup. Le due operazioni, parallele ma distinte, si inseriscono nella strategia di crescita di Metriks volta a costruire una piattaforma integrata di AI, analytics e automazione operativa rafforzando la propria posizione industriale.



Metriks ritiene che la combinazione delle competenze, delle tecnologie e delle basi clienti delle tre società possa generare significative opportunità di crescita e sinergie sui costi, accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni basate sull'Agentic AI, creare valore e conseguire benefici significativi per tutti gli stakeholder. Entrambe le operazioni prevedono un corrispettivo prevalentemente in azioni, consentendo a Metriks di proseguire nel proprio percorso di crescita e sviluppo, rafforzando al contempo il management con l'ingresso di nuovi professionisti dotati di rilevanti competenze accademiche e manageriali.



"Raccogliere dati oggi non basta più. Il vero valore nasce quando si riesce a trasformarli in decisioni e le decisioni in azioni - ha commentato l'AD Tiziano Cetarini - È questa la visione che guida Metriks. Con TradeLab rafforzeremmo la nostra capacità di leggere e interpretare il mercato; con Workgroup estendiamo la nostra presenza nei processi operativi delle imprese. Insieme, queste operazioni, oltre a incrementare notevolmente la customer base di Metriks AI, ci avvicinano a un modello in cui l'intelligenza artificiale non è soltanto uno strumento di analisi, ma un motore capace di affiancare concretamente aziende e professionisti nella loro crescita quotidiana. Vogliamo rendere l'AI sempre più accessibile, utile e integrata nei processi reali dell'economia italiana".



Per quanto riguarda il corrispettivo dell'OPS, Metriks riconoscerà a ciascun aderente all'OPS un corrispettivo pari a 0,667 azioni Metriks emesse nell'ambito di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. In caso di integrale adesione all'OPS da parte di tutti i titolari delle n. 5.450.000 azioni ordinarie TradeLab e, quindi, su base fully diluted, Metriks corrisponderà agli stessi un controvalore complessivo pari a 11.632.480 euro.



L'acquisizione di Workgroup prevede che Mare Group , che attualmente detiene il 55% del capitale sociale di Workgroup, acquisti da WGS un'ulteriore partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Workgroup (portando così la propria quota dal 55% al 95%) e che, successivamente, MG ceda a Metriks il 95% del capitale sociale di Workgroup e WGS ceda alla Società il residuo 5%, con la conseguente acquisizione da parte di Metriks dell'intero capitale sociale di Workgroup. Al 100% del capitale sociale di Workgroup è stata attribuita una valutazione complessiva, in termini di equity value, pari a 20 milioni di euro. La valutazione si basa su un multiplo EV/EBITDA di 7,5x, un EBITDA 2026 e 2027 almeno pari a Euro 2.933.333, e una PFN al closing pari a 2 milioni di euro. L'acquisizione di Workgroup e TradeLab permetterebbe a Metriks di anticipare di 3 anni i risultati attesi per il 2029.



Alla data del closing dell'acquisizione, a fronte della cessione delle quote in Workgroup, a MG saranno corrisposti: 7 milioni di euro in denaro (salvo aggiustamenti sulla base di eventuali variazioni della posizione finanziaria netta di Workgroup alla data del closing), 1.010.000 euro mediante emissione di nuove azioni ordinarie Metriks valorizzate a 4,50 euro per azione; 10,89 milioni di euro mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni Metriks. A WGS saranno corrisposti 1,1 milioni di euro in nuove azioni Metriks valorizzate a 4,50 euro per azione. Il Term Sheet prevede inoltre un meccanismo di earn-out incentivante in favore di MG, per un importo massimo complessivo di 3 milioni di euro, Il corrispettivo complessivo dell'acquisizione non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo di 25 milioni di euro.

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