TradeLab, patto tra azionisti al 58,7% del capitale per non aderire all'OPS di Metriks AI

(Teleborsa) - Il CdA di TradeLab
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, ha preso dell'annuncio
di un'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria sulla totalità delle azioni da parte di Metriks AI
, sottolineando che l'offerta "non è stata oggetto di alcuna previa interlocuzione o intesa
".
La società esprimerà le proprie valutazioni sull'offerta, sulla congruità del corrispettivo nonché sulle motivazioni e i programmi futuri dell'offerente nei termini e con le modalità applicabili. Il prezzo di offerta incorpora uno sconto del 14,67%
rispetto al prezzo ufficiale rilevato al 28 luglio 2026.
Ricorda inoltre che ha avviato un piano di crescita organica e per linee esterne
supportato da un prestito obbligazionario di 2 milioni di euro deliberato in data 16 luglio 2026.
Alcuni azionisti di di TradeLab - che detengono complessivamente 3.200.000 azioni, pari a circa il 58,71% del capitale sociale - hanno sottoscritto un accordo parasociale
con il quale si sono impegnati a non aderire all'offerta
. Sono parti del patto Massimo Emilio Viganò, Paolo Donnino Bertozzi, Luca Giovanni Maria Zanderighi, Luca Pellegrini, Maddalena Borella, Angela Borghi, Bruna Boroni, Oliviero Cresta, Alessandra Frontini, Stefania Maria Gabrielli, Giuseppe Convertini, Barbara Mutti, Andrea Boi e Mauro Porta Maffè.