P&G cala nel premarket dopo vendite sotto le attese nel quarto trimestre

CEO Jejurikar nominato presidente mentre Moeller va in pensione

(Teleborsa) - Procter & Gamble (P&G) ha chiuso il quarto trimestre del 2026 con utili leggermente sopra le aspettative ma ricavi inferiori al consensus. Intanto, nel premarket di Wall Street le azioni della società di Cincinnati cede oltre il 4%.



In dettaglio, nel periodo aprile-giugno il gruppo ha riportato un fatturato netto di 21,2 miliardi di dollari in aumento del 2% rispetto all'anno precedente. L'utile netto per azione (Eps) core è diminuito del 3% a 1,43 dollari. Il flusso di cassa operativo è stato di 5,1 miliardi e l'utile netto di 3,1 miliardi, con una produttività del flusso di cassa libero rettificato del 133%.



Gli analisti si attendevano ricavi per 21,42 miliardi e utile per azione rettificato di 1,42 dollari.



Nell'intero esercizio 2026 P&G ha consuntivato un fatturato netto di 87,0 miliardi, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente. L'EPS "core" è aumentato dell'1% a 6,89 dollari. La Società ha generato un flusso di cassa operativo di 19,6 miliardi di dollari e un utile netto di 16,1 miliardi di dollari per l'esercizio.



La società ha restituito oltre 15 miliardi di valore agli azionisti nel 2026, di cui 10,2 miliardi in dividendi e 5 miliardi in riacquisto di azioni proprie.



“L'anno fiscale 2026 è stato un anno di consolidamento, durante il quale abbiamo continuato a incrementare vendite e profitti, distribuendo ingenti flussi di cassa agli azionisti nonostante un contesto geopolitico ed economico molto difficile”, ha dichiarato Shailesh Jejurikar, Presidente e Amministratore Delegato. “Nell'anno fiscale 2027, prevediamo di compiere progressi su ciascuno di questi indicatori chiave, nonostante la persistente volatilità. Crediamo che la strada migliore per una crescita sostenibile ed equilibrata sia quella di rafforzare la nostra strategia e mettere il consumatore al primo posto in tutto ciò che facciamo. Un'esecuzione più solida e integrata per soddisfare i consumatori con prodotti di qualità superiore a un prezzo superiore. Siamo fiduciosi nei nostri piani per accelerare la crescita di semestre in semestre e i nostri investimenti saranno finanziati da un solido programma di produttività. Stiamo consolidando il rapporto con i consumatori e siamo entusiasti delle opportunità a lungo termine che ci attendono.”



Per l’anno fiscale 2027, la società ha fornito una guidance sull’utile per azione core compresa tra 6,89 e 7,11 dollari, con un punto medio di 7,00 dollari, leggermente al di sotto del consensus degli analisti di 7,02 dollari. La società prevede una crescita delle vendite dell’1%-3% e una crescita delle vendite organiche dell’1%-3%.



In una nota separata, P&G ha annunciato oggi la nomina di Shailesh Jejurikar a Presidente del Consiglio di Amministrazione, con effetto dal 1° agosto 2026. Jejurikar assumerà tale incarico in aggiunta al suo ruolo di Presidente e Amministratore Delegato. Jon Moeller, Presidente Esecutivo, si ritirerà dal Cda a partire dal 31 luglio 2026 e da P&G a partire dal 14 agosto 2026.







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