Usa, stop a import di nuovi robot umanoidi e inverter di potenza: colpita soprattutto la Cina

La Federal Communications Commission (FCC) aggiornato la sua Covered List.

(Teleborsa) - La Federal Communications Commission (FCC) ha aggiornato la propria Covered List includendo due nuove categorie di dispositivi: i "robot avanzati" (definiti come robot mobili, inclusi umanoidi e quadrupedi) e gli inverter di potenza connessi prodotti all'estero. La decisione, che colpisce principalmente prodotti provenienti dalla Cina, segue le determinazioni di un organismo interagenzia convocato dalla Casa Bianca, che ha stabilito come questi dispositivi "pongano rischi inaccettabili per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o per la sicurezza delle persone statunitensi".



Secondo le determinazioni delle agenzie di sicurezza nazionale, i robot avanzati stranieri presentano vulnerabilità nella catena di approvvigionamento e nella cybersicurezza, potendo raccogliere dati utilizzabili per sorvegliare cittadini americani o essere comandati da remoto da attori ostili. Analoghe preoccupazioni sono state sollevate per gli inverter di potenza, la cui connettività remota potrebbe consentire a soggetti stranieri di disattivarli, sottrarne dati o facilitare accessi non autorizzati alla rete elettrica statunitense.



La restrizione si applica solo ai nuovi modelli di dispositivi: non incide sui prodotti già acquistati dai consumatori né impedisce ai rivenditori di continuare a vendere modelli precedentemente autorizzati dalla FCC. La misura non riguarda inoltre l'acquisto o l'uso da parte del governo federale. È prevista la possibilità per i produttori di richiedere una "Conditional Approval" al Dipartimento della Guerra o al Dipartimento della Sicurezza Interna, dimostrando che i propri dispositivi non comportano tali rischi.



"Accolgo con favore queste determinazioni dell'Esecutivo in materia di sicurezza nazionale, e sono lieto che la FCC abbia ora aggiunto robot avanzati e inverter di potenza prodotti all'estero alla nostra Covered List", ha dichiarato il presidente della FCC, Brendan Carr. "Seguendo la guida del presidente Trump, la FCC continuerà a fare la propria parte per mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento critiche americane", ha aggiunto.



La mossa segue iniziative simili adottate di recente dalla FCC su sistemi aerei a pilotaggio remoto (droni) e relativi componenti critici, oltre che sui router di livello consumer.



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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