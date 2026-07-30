Brunello Cucinelli alza leggermente la guidance sul fatturato per l'intero anno

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli , casa di moda quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi pari a 749,4 milioni di euro, in crescita del +13,3% a cambi costanti e del +9,5% a cambi correnti; Canale Retail in aumento del +19,3% a cambi costanti, con un incremento a doppia cifra in tutti i mercati di riferimento e un secondo trimestre molto positivo (+18,6% a cambi costanti); anche il canale Wholesale conferma un solido andamento in entrambi i trimestri, con un incremento del +2,7% a cambi costanti al 30 giugno 2026. La società segnala una crescita diffusa in tutte le aree geografiche, con ricavi a cambi costanti in aumento del +20,6% nelle Americhe, +5,3% in Europa e del +14,1% in Asia; particolarmente significativo il contributo della Cina.



L'Ebit è pari a 128,2 milioni di euro, con un incremento del +12,6% sul primo semestre 2025 e una marginalità del 17,1% in aumento rispetto al 16,6% al 30 giugno 2025. L'Utile Netto è pari a 78,2 milioni di euro, +2,0% sul 30 giugno 2025 e un’incidenza del 10,4% sui ricavi.



Gli investimenti sono pari a 57,2 milioni di euro, con un’incidenza del 7,6%, rispetto ai 63,5 milioni del 30 giugno 2025 (incidenza del 9,3%); crescono gli investimenti commerciali, mentre quelli produttivi si riducono dopo il completamento, a fine 2025, delle nuove fabbriche e dell'ampliamento della sede di Solomeo. La maggior parte del piano di investimenti previsto per il 2026 è stata realizzata nei primi sei mesi dell'anno.



L'Indebitamento Finanziario Netto caratteristico è pari a 225,1 milioni di euro, rispetto ai 197,2 milioni del 30 giugno 2025; confermata l’attesa di una sensibile riduzione dell’indebitamento entro la fine dell’anno rispetto ai livelli del 31 dicembre 2025, sostenuta dalla generazione di cassa attesa nella seconda parte dell’esercizio e dalla tempistica del piano di investimenti 2026, concentrato prevalentemente nella prima parte dell'anno.



"Abbiamo chiuso il primo semestre con dei risultati che consideriamo molto, molto belli - ha commentato Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda - Abbiamo l’impressione che il brand stia vivendo un tempus molto favorevole in tutto il mondo, con le boutique che rappresentano la nostra identità di stile, la maniera di lavorare, la maniera di rapportarci ed infine quel lifestyle in cui da sempre crediamo".



"Questa atmosfera di piacevole lavoro ci fa vivere quell’idea di vero lusso, esclusivo e gentile a cui sempre abbiamo aspirato, quel lusso costituito da manufatti di grande qualità, artigianalità ed esclusività - ha aggiunto - La raccolta ordini Uomo-Donna per le collezioni Primavera-Estate 2027 è stata ottima. Particolarmente positivo è anche l’inizio delle vendite delle collezioni Autunno Inverno 2026 presenti nelle boutique. Soddisfatti di queste importanti indicazioni, alziamo le stime di fine 2026 portandole dal 10% al 10-11%, rimanendo altresì molto positivi per l’anno 2027, dove immaginiamo una sana crescita intorno al 10%".

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