Iren, redditività tiene nonostante calo ricavi del 6,6% nel primo semestre

(Teleborsa) - Iren , multiservizi quotata su Euronext Milan, ha comunicato che i ricavi consolidati al 30 giugno 2026 si attestano a 3.257 milioni di euro, in diminuzione del -6,6% rispetto ai 3.485,6 milioni di euro del primo semestre 2025. I principali fattori di diminuzione sono riferibili alla flessione dei ricavi energetici, influenzati per oltre 290 milioni di euro dai minori volumi delle forniture energetiche, parzialmente compensati dai maggiori ricavi derivanti dall'aumento dei prezzi delle commodities per oltre 100 milioni di euro.



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 732 milioni di euro (+1% vs. 30/06/2025). Il risultato ha beneficiato della crescita organica dei business regolati e delle sinergie conseguite, che hanno controbilanciato sia la minore produzione idroelettrica sia la normalizzazione dei margini della vendita gas. L'Utile Netto di Gruppo attribuibile agli azionisti è pari a 182 milioni di euro (-1% vs. 30/06/2025). Lo scostamento è riconducibile a maggiori ammortamenti e accantonamenti al fondo svalutazione crediti.



L'Indebitamento finanziario netto è pari a 4.276 milioni di euro (+1% vs. 31/12/2025). Il lieve incremento è da ricondursi al pagamento dei dividendi e alla crescita stagionale del capitale circolante netto. Gli investimenti tecnici sono pari a 409 milioni di euro (+4% vs. 30/06/2025). Gli investimenti del periodo in linea con il Piano strategico hanno riguardato prevalentemente lo sviluppo delle reti idriche ed elettriche, l'estensione della rete di teleriscaldamento, gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti per il completamento di un impianto FORSU in Liguria, l'installazione degli aerotermi sull'impianto termoelettrico di Turbigo e la trasformazione digitale attraverso progetti informatici. Quasi il 95% degli investimenti si sono focalizzati nei nostri territori di riferimento.



"I risultati del primo semestre 2026 confermano la solidità del modello di business del Gruppo e la capacità di generare valore e crescita anche in un contesto caratterizzato da condizioni esogene sfavorevoli, come la scarsa idraulicità che ha impattato il Nord Italia in questa prima parte dell'anno - ha commentato l'AD Gianluca Bufo - L'EBITDA in continua crescita raggiunge i 732 milioni di euro grazie a 13 milioni di crescita organica, trainati dai business a rete. Inoltre, nel periodo è proseguito il piano di efficienze e sinergie che ha apportato 11 milioni di euro, raggiungendo già il 55% del target annuo. Gli investimenti del periodo pari a 409 milioni di euro, in crescita del +4% rispetto allo scorso anno. Tali risultati confermano la validità dei fondamentali industriali del Gruppo e le prospettive di crescita di lungo periodo".

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