Microsoft: ricavi trimestrali a 81,3 miliardi di dollari (+17%), accelera il Cloud

L'azienda manterrà stabile la crescita del Capex. Utile netto GAAP a 38,5 miliardi (+60%).

(Teleborsa) - Microsoft ha annunciato risultati trimestrali superiori alle attese, sostenuti dalla forza del cloud e dai numeri dell'intelligenza artificiale. I ricavi si sono attestati a 81,3 miliardi di dollari, in crescita del 17% (+15% a cambi costanti), con un utile operativo di 38,3 miliardi (+21%). L'utile netto GAAP è salito a 38,5 miliardi di dollari (+60%), pari a 5,16 dollari per azione diluita; su base non-GAAP, che esclude l'impatto degli investimenti in OpenAI, l'utile netto è stato di 30,9 miliardi (+23%) e l'EPS di 4,14 dollari. Il titolo ha registrato un +8% nel post market.



"Siamo solo nelle fasi iniziali della diffusione dell'AI e Microsoft ha già costruito un business AI più grande di alcuni dei nostri franchise principali", ha dichiarato il CEO Satya Nadella. La CFO Amy Hood ha aggiunto: "I ricavi di Microsoft Cloud hanno superato i 50 miliardi di dollari in questo trimestre, riflettendo la forte domanda per il nostro portafoglio di servizi. Abbiamo superato le attese su ricavi, utile operativo e utile per azione".



Nel quarto trimestre fiscale chiuso a giugno Azure è cresciuto del 43%, la crescita trimestrale più rapida dall'inizio del 2022, superando il consensus degli analisti del 40%. Su base annua, i ricavi Azure hanno superato per la prima volta i 100 miliardi di dollari. "La domanda continua a superare l'offerta disponibile", ha dichiarato Hood nella call con gli analisti, indicando un'ulteriore accelerazione attesa nel trimestre in corso, a circa il 45%.



Hood ha inoltre segnalato che Microsoft manterrà stabile la nuova spesa in conto capitale quest'anno. Il capex del trimestre è salito del 70% a 41 miliardi di dollari, contro attese di 42 miliardi.



Il CEO Nadella ha spiegato che Microsoft sta progettando propri modelli AI insieme a chip proprietari, ottenendo efficienze fino al 40%: "È davvero l'architettura di design enterprise che promuoveremo. Noi stessi la stiamo utilizzando".



La società ha fatto sapere che spalmerà ora i leasing dei data center su 25 anni anziché 15, riducendo il capex riportato: previsti 50 miliardi per il trimestre e 175 miliardi per l'anno solare 2026, sotto le stime precedenti di 190 miliardi.



Il free cash flow del trimestre si è attestato a 19,6 miliardi di dollari, in calo del 23% su anno, con capex a 41 miliardi (+70%). Microsoft ha inoltre leasing di data center per 329,1 miliardi non ancora avviati, con decorrenza fino al 2033, e un backlog cloud di 678 miliardi di dollari, in crescita dai 627 miliardi precedenti. Le postazioni Copilot M365 a pagamento hanno superato i 30 milioni, contro i 20 milioni del trimestre precedente.

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