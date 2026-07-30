Milano 17:35
52.104 +1,29%
Nasdaq 17:53
27.937 +2,74%
Dow Jones 17:53
51.897 +0,59%
Londra 17:35
10.897 -0,10%
Francoforte 17:35
25.612 +0,60%

Petrolio a 83,48 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 83,48 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 83,48 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```