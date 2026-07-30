Segnali d'acquisto per Visa
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Punta con decisione al rialzo la performance della società di tecnologia per pagamenti globali, tra i titoli dell'indice Dow Jones, con una variazione percentuale dello 0,58%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Visa presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 368,7 USD, con stop loss individuato in area 351,9 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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