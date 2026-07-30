Soges Group, ricavi primo semestre salgono a 14,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Soges Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi per 14,5 milioni di euro, in crescita del 22,9% rispetto agli 11,8 milioni registrati nel primo semestre 2025,



Il risultato beneficia dell'espansione del portafoglio delle strutture gestite, con l'ingresso di Hotel Malaspina e Meliá Venezia Lido non presenti nel portafoglio nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, e del contributo positivo delle strutture del Chianti. Prosegue inoltre il miglioramento delle performance di Collezione Alfieri, che evidenzia i primi effetti strutturali della gestione da parte della società, confermando il percorso di progressiva valorizzazione degli asset e il crescente contributo delle iniziative di sviluppo operativo.



"I risultati del primo semestre, pur risentendo ancora della stagionalità che caratterizza la prima parte del periodo dell'anno, confermano la validità della strategia di crescita intrapresa e la capacità di Soges di coniugare l'ampliamento del portafoglio con il progressivo miglioramento delle performance operative delle strutture in gestione - ha commentato l'AD Andrea Galardi - Il contributo delle nuove acquisizioni si affianca all'evoluzione positiva degli asset già presenti nel portafoglio, a conferma dell'efficacia del nostro modello di gestione e valorizzazione. L'andamento registrato nel periodo riflette inoltre la capacità delle nostre strutture di intercettare una domanda solida e di qualità, rafforzando la fiducia nelle prospettive di crescita della Società per il prosieguo dell'esercizio".



Il portafoglio delle 12 strutture gestite da Soges ha conseguito un tasso medio di occupazione dell'83% e un ADR (Average Daily Rate) di circa 170 euro, valori che evidenziano una solida performance operativa. I dati sono trainati in particolare dal contributo delle cinque strutture fiorentine che registrano un tasso medio di occupazione del 91% e si confermano posizionate su una fascia di prezzo premium con un ADR pari a 208 euro.

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