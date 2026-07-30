Listini Usa tonici con la rimonta dei produttori di chip

(Teleborsa) - Seduta positiva per i listini USA
, che mostra un guadagno dello 0,89% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che continua la giornata in aumento dell'1,27% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Effervescente il Nasdaq 100
(+2,85%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'S&P 100
(+1,63%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica
(+4,69%) e beni di consumo secondari
(+1,75%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni
(-2,92%), beni di consumo per l'ufficio
(-2,45%) e sanitario
(-1,70%).
A spingere i mercati è la ripresa dei titoli dei grandi produttori di chip
in scia al rinnovato ottimismo
che il settore dell'intelligenza artificiale abbia ancora margini di crescita.
Corre intanto Microsoft
spinta dalla crescita più rapida degli ultimi quattro anni
della sua divisione cloud; un rialzo però oscurato dal crollo di Meta Platforms
a seguito delle previsioni deludenti sui ricavi trimestrali
. Dopo la chiusura dei mercati, lo sguardo si concentrerà sui risultati di Apple
e Amazon
, alla ricerca di ulteriori indizi sulle "Magnifiche Sette".
Infine, focus sui segnali provenienti dall'agenda macro
che ha visto, tra l'altro, un rallentamento dell'economia statunitense
nel 2° trimestre 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis nei dati preliminari sul trimestre, il PIL
americano è infatti salito del 1,5% su base trimestrale, meno rispetto al +2,1% del trimestre precedente e di quanto atteso dagli analisti. Netta accelerazione, invece, dei consumi, con un +3,2% dal +0,5% del trimestre precedente.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Microsoft
(+16,27%), Amazon
(+5,39%), Goldman Sachs
(+3,92%) e Boeing
(+2,99%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Salesforce
, che ottiene -4,89%.
Crolla Travelers Company
, con una flessione del 4,66%.
Vendite su Johnson & Johnson
, che registra un ribasso del 3,43%.
Seduta negativa per Nike
, che mostra una perdita del 3,02%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Lam Research
(+17,02%), Microsoft
(+16,27%), Micron Technology
(+15,76%) e Applied Materials
(+13,62%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Alnylam Pharmaceuticals
, che continua la seduta con -28,85%.
Vendite a piene mani su Meta Platforms
, che soffre un decremento del 9,28%.
Pessima performance per Workday
, che registra un ribasso dell'8,26%.
Sessione nera per Old Dominion Freight Line
, che lascia sul tappeto una perdita del 7,53%.