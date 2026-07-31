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Fiducia consumatori Italia in luglio

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Fiducia consumatori Italia in luglio
Italia, Fiducia consumatori in luglio pari a 94,2 punti, in aumento rispetto al precedente 92,4 punti (la previsione era 92,5 punti).

(Foto: © htganzo / 123RF)
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