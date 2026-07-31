Ferretti, nel primo semestre ricavi netti nuovo a 585,6 milioni

Miglioramento sequenziale nel secondo trimestre; guidance 2026 rivista su base prudenziale

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 i ricavi netti nuovo complessivi del Gruppo Ferretti sono diminuiti di circa il 5,6% su base annua, passando da 620,4 milioni a 585,6 milioni di euro, evidenziando tuttavia un miglioramento del trend nel secondo trimestre del 2026, con ricavi in diminuzione del 2,9% nel Q2’26 vs. Q2’25, a fronte di una flessione dell’8,0% registrata nel Q1’26 vs. Q1’25.



L’Adjusted EBITDA si è attestato a 92,5 milioni, in calo dai 99,1 milioni del primo semestre 2025. Il margine Adjusted EBITDA

ha confermato una buona resilienza, attestandosi al 15,8%, con una flessione limitata di 20 punti base rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.



L’utile netto si è attestato a 37,9 milioni, confermandosi su livelli solidi, sebbene in diminuzione rispetto ai 43,6 milioni registrati nel corrispondente periodo del 2025.



La raccolta ordini è scesa a 341,4 milioni rispetto all’elevata base di confronto del primo semestre 2025, quando aveva raggiunto 467,3

milioni. Il portafoglio ordini netto è pari a 564,9 milioni al 30 di giugno 2026 in calo dai 760,8 milioni alla fine del primo semestre 2025.



Il Gruppo ha registrato una posizione finanziaria netta (cassa netta) di 95,0 milioni al 30 giugno 2026, in aumento di 76,6 milioni rispetto al 31 marzo 2026, sostenuta dal rilascio stagionale del capitale circolante netto associato alle consegne e dopo la

distribuzione di circa 37,2 milioni di euro di dividendi.



Il management ha rivisto la guidance per l’esercizio 2026 su base prudenziale per riflettere il perdurare delle incertezze geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e del più ampio contesto macroeconomico, che continuano a influenzare i tempi dei processi decisionali e negoziali dei clienti.



In particolare, i Ricavi Netti Nuovo ora sono attesi in un intervallo 1.200 – 1.240 milioni di euro per fine anno (da 1.250 – 1.265 milioni); Adjusted EBITDA è visto in area 186 - 197 milioni (da 203 - 210 milioni) con il relativo margine tra il 15,5% e il 15,9% (da 16,2% - 16,6%). Il capex è stimato nella forchetta 60 – 65 milioni (da 70 – 75 milioni).







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