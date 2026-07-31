Metriks AI, sottoscritta la prima tranche dell'aumento di capitale di EdiBeez

(Teleborsa) - Metriks AI , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, ha sottoscritto e integralmente liberato la prima tranche, pari a 75 mila euro, dell'investimento complessivo di 150 mila euro nell'aumento di capitale di EdiBeez, editore della piattaforma BeBeez, leader nell'informazione sul mercato italiano ed europeo del Private Capital, dando esecuzione all'impegno vincolante approvato dal CdA.



Per effetto della sola prima tranche, Metriks detiene una partecipazione di minoranza in EdiBeez pari a circa il 3,5% del capitale sociale. La restante tranche, di importo pari a 75 mila euro, sarà sottoscritta entro il termine del 1° marzo 2027, sempre mediante compensazione del credito derivante dall'avanzamento delle attività di sviluppo tecnologico; a completamento dell'investimento complessivo di 150 mila euro, la partecipazione di Metriks in EdiBeez si collocherà indicativamente tra il 6,3% e il 6,7% del capitale sociale, in funzione dell'effettivo grado di esercizio del diritto di opzione spettante agli altri soci.



L'ingresso nel capitale costituisce lo strumento di allineamento strutturale degli interessi delle parti nell'ambito della partnership industriale, nella quale Metriks assume il ruolo di partner tecnologico per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione della piattaforma BeBeez Private Data - il database del private capital italiano - in chiave AI-native. EdiBeez apporta il dato proprietario e il posizionamento editoriale; Metriks mette a disposizione le proprie competenze di intelligenza artificiale agentica, l'architettura tecnologica e la capacità esecutiva, con l'obiettivo di trasformare BeBeez da piattaforma di consultazione a vero e proprio agente decisionale in tempo reale.



"La sottoscrizione della prima tranche rappresenta il primo passo concreto nell'esecuzione della partnership industriale con EdiBeez - ha commentato l'AD Tiziano Cetarini - Siamo convinti che l'integrazione tra il patrimonio informativo di BeBeez e le tecnologie di AI agentica sviluppate da Metriks possa generare un significativo valore industriale e commerciale per entrambe le società".

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