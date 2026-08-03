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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,32%

Il Dow Jones chiude a 53.178,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,32%
L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +1,32%, terminando la sessione a 53.178,41 punti.
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