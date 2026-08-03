Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 31/07/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 31/07/2026 è stato pari a 5,01 miliardi di euro, in calo di 712,3 milioni, rispetto ai 5,72 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,42 miliardi di azioni, rispetto ai 0,6 miliardi precedenti.



Tra i 767 titoli trattati, 437 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 284 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 46 titoli.









Condividi

```