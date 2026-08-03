Piazza Affari tonica con il resto dell'Europa

(Teleborsa) - Piazza Affari prosegue positiva con il resto dell'Europa
in scia ai nuovi segnali di allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che hanno spinto al ribasso i prezzi del petrolio, attenuando i timori di dell'inflazione.
Mentre le questioni in Medio Oriente, le valutazioni dei titoli azionari nel settore dell'intelligenza artificiale e le dinamiche dei prezzi continuano a dominare i mercati, lo sguardo degli operatori inizia a focalizzarsi già sul rapporto occupazionale statunitense
di luglio, in uscita venerdì, per avere nuovi spunti sulle prossime mosse della Federal Reserve.
Sono attesi ulteriori segnali domani dalla pubblicazione dei primi risultati trimestrali di SpaceX
dopo la sua IPO da record, oltre che da colossi europei come HSBC
e Novo Nordisk
.
Sul fronte macro, si è confermato in espansione il PMI manifatturiero dell'Eurozona di luglio
, che risulta tuttavia leggermente inferiore alle indicazioni preliminari pur confermandosi sopra la soglia chiave dei 50 punti che denota espansione dell'attività. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero si è infatti attestato a 51,9 punti
, al di sotto dei 52 del preliminare, e si confronta con i 51,4 punti di giugno.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 79,7 dollari per barile, in netto calo del 5,87%.
Scende lo spread
, attestandosi a +77 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,92%. Nello scenario borsistico europeo
incandescente Francoforte
, che vanta un incisivo incremento dell'1,51%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,32%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dello 0,96%, a 52.673 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dello 0,98%.
Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+1%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star
(+1,37%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Brunello Cucinelli
(+3,65%), Avio
(+3,10%), DiaSorin
(+2,95%) e Ferrari
(+2,94%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian
, che continua la seduta con -3,00%.
Calo deciso per ENI
, che segna un -1,52%.
Sostanzialmente debole Amplifon
, che registra una flessione dell'1,15%.
Si muove sotto la parità Leonardo
, evidenziando un decremento dello 0,96%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Banco Desio
(+6,27%), Reply
(+5,01%), Danieli
(+4,17%) e Credem
(+2,68%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Comer Industries
, che continua la seduta con -3,17%.
Sotto pressione Fiera Milano
, con un forte ribasso del 2,38%.
Soffre ERG
, che evidenzia una perdita dell'1,73%.
Preda dei venditori Cembre
, con un decremento dell'1,71%.