Danone, ripresa trimestre spinge fatturato 1° semestre (+3,5%)

(Teleborsa) - Danone chiude un buon secondo trimestre (vendite +4,2% su base comparabile) dopo una prima parte dell'anno più difficile, portando le vendite del semestre ad una crescita dell'1,4% a a 13,9 miliardi di euro (+3,5% like-for-like), che riflette un aumento dei volumi dell'1,7% e dei prezzi dell'1,8%.



L'utile operativo ricorrente nel semestre è salito del 2,3% a 1,85 miliardi, mentre il margine operativo è salito al 13,3% dal 13,2%, spinto da "forti aumenti di produttività in un contesto di pressione inflazionistica".



"Stiamo chiudendo un primo semestre solido, a dimostrazione ancora una volta della rilevanza del nostro portafoglio focalizzato sulla salute e della forza del nostro modello di crescita multi-motore", ha commentato il Ceo Antoine de Saint-Affrique, aggiungendo "nel corso del semestre, abbiamo continuato a rafforzare il nostro portafoglio con categorie attraenti focalizzate sulla salute attraverso il nostro approccio disciplinato alle fusioni e acquisizioni, inclusa la firma di accordi per l'acquisizione di Huel e, più recentemente, di Made Group in APAC, entrambe con un forte potenziale in aree geografiche chiave".



"Sebbene alcune aree richiedano ancora ulteriori progressi e il contesto rimanga instabile, entriamo nella seconda metà dell'anno con la fiducia che il 2026 sarà un altro anno di risultati in linea con il nostro modello di creazione di valore e le nostre ambizioni a medio termine", ha aggiunto il numero uno della big lattiero-casearia, che conferma le previsioni per il 2026, in linea con gli obiettivi a medio termine. Si prevede per quest'anno una crescita delle vendite a parità di perimetro compresa tra il 3% e il 5%, con un utile operativo ricorrente in crescita più rapida rispetto alle vendite.



(Foto: © Maxim Kuzubov / 123RF)

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