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Piazza Affari: giornata depressa per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto oil italiano
Giornata negativa per l'indice petrolifero a Milano, che continua la seduta a 27.824,38 punti, in calo dell'1,26%.
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