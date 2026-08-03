USA, PMI manifatturiero stabile a luglio a 53,9 punti

(Teleborsa) - Rivisto leggermente al rialzo il PMI della manifattura negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 53,9 punti nel mese di luglio contro una stima preliminare di 53,8 ma resta comunque in linea rispetto al mese precedente.



L'indice rimane comunque sopra la soglia chiave di 50 punti che fa da spartiacque tra espansione (sopra 50 punti) e contrazione (sotto 50 punti) dell'attività.



"Sebbene l'indice PMI principale sia rimasto stabile a luglio, al di là dei dati si intravedono alcuni segnali di allarme sulla traiettoria di crescita futura. La produzione è aumentata a un ritmo nettamente inferiore a luglio, a causa del terzo mese consecutivo di indebolimento della crescita dei nuovi ordini, che a sua volta riflette una riduzione dell'accumulo di scorte dopo il forte incremento precauzionale registrato nel secondo trimestre. Ulteriori pressioni sono derivate dai maggiori ritardi nella catena di approvvigionamento,

dal calo delle esportazioni e dalla crescente resistenza dei clienti ai prezzi elevati", ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist at S&P Global Market Intelligence.



E ha aggiunto: "Sebbene l'inflazione dei costi di produzione si sia leggermente attenuata, le pressioni inflazionistiche sono rimaste elevate, principalmente a causa della combinazione di prezzi dell'energia elevati e tariffe. Di conseguenza, i produttori stanno cercando di aumentare i prezzi di vendita per proteggere i margini o di incrementare la produttività, pertanto luglio ha visto anche un altro mese di elevata inflazione dei prezzi alla produzione e una crescita occupazionale contenuta. “In questo contesto, l'ottimismo delle imprese sulle prospettive di crescita è sceso al livello più basso dallo scorso ottobre, sottolineando i rischi al ribasso per le prospettive a breve termine".



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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