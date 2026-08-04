Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 3/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 3/08/2026 è stato pari a 4,58 miliardi di euro, in ribasso (-8,57%), rispetto ai precedenti 5,01 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,39 miliardi.



A fronte dei 777 titoli trattati sulla piazza milanese, 224 azioni hanno chiuso in calo, mentre 514 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 39 azioni del listino italiano.











(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)

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