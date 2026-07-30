Technogym, ricavi primo semestre +7,4%. Utile poco mosso a 43,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Technogym , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi consolidati pari a 493 milioni di euro, +7,4% rispetto a 459 milioni del primo semestre 2025. A cambi costanti +9%.



L'EBITDA adjusted è pari a 85,7 milioni di euro, +1,1%. Il risultato risente positivamente dell'incremento dei volumi di vendita, oltre ad altri elementi che hanno contribuito al raggiungimento del risultato. Sotto il profilo della marginalità, tali dinamiche positive sono state frenate dall'impatto sui costi di produzione, dovuto a fattori esterni come le guerre in corso e all'andamento anomalo di alcune materie prime legate alla produzione di data center. Di conseguenza, l'EBITDA Adjusted margin è risultato pari al 17,4% in diminuzione rispetto al 18,5% registrato nel primo semestre 2025. L'utile netto Adjusted è in leggera crescita a 43,8 milioni di euro, rispetto a 43,6 milioni del primo semestre 2025.



La Posizione Finanziaria Netta è positiva per 88,6 milioni di euro, in decremento rispetto alla fine dell'esercizio precedente quando era pari a 156 milioni.



"Il 2025 è stato un anno record. Il 2026 è un anno di transizione, volto a realizzare cambiamenti necessari per realizzare la Technogym Vision 2031, dando inizio ad una nuova era per Technogym: dal Wellness all'Heatlhness - ha commentato l'AD Nerio Alessandri - Tale innovazione prevede importanti investimenti - per nuovi prodotti e soluzioni per l'health, il nuovo Healthness Lab al Technogym Village, un nuovo stabilimento produttivo, e tecnologie AI - per la crescita futura. Nel primo semestre del 2026, nonostante il difficile scenario macroeconomico e l'aumento dei costi a causa dei conflitti in corso, Technogym continua a crescere e ad investire nell'innovazione, guidata dalla forte fiducia nei macro-trend globali del wellness, della salute e della sana longevità".

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