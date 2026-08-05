Milano 10:47
53.654 +0,21%
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Dow Jones 4-ago
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Londra 10:46
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Segnali d'acquisto per Moltiply Group

Finanza
Segnali d'acquisto per Moltiply Group
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance del broker online per i mutui alle famiglie, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star, con una variazione percentuale dello 0,26%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 38 Euro, con stop loss calcolato a quota 36,48 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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