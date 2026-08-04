Stevanato aggiorna guidance dopo vendita controllata. Ricavi secondo trimestre +8%

(Teleborsa) - Stevanato Group , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha comunicato che il fatturato è aumentato dell'8% su base annua nel secondo trimestre del 2026, raggiungendo i 302 milioni di euro, grazie a un incremento del 9% del fatturato del segmento Soluzioni Biofarmaceutiche e Diagnostiche (BDS), che ha compensato il calo del 2% del fatturato del segmento Ingegneria. Il fatturato derivante dalle soluzioni ad alto valore aggiunto è aumentato del 16% su base annua, attestandosi a 135,9 milioni di euro, e ha rappresentato il 45% del fatturato totale.



Il margine di profitto lordo è aumentato di 60 punti base, raggiungendo il 28,7%, grazie al continuo miglioramento combinato degli stabilimenti di Fishers e Latina. Questo effetto è stato parzialmente compensato dall'aumento previsto degli ammortamenti, dall'incremento dei costi delle utenze e, in misura minore, dalle fluttuazioni valutarie.



Il 30 giugno 2026, la società ha completato la vendita della sua controllata con sede in California, Balda C. Brewer, specializzata in servizi di produzione conto terzi per materiali di consumo e applicazioni diagnostiche point-of-care. Di conseguenza, ha registrato oneri una tantum pari a 12,2 milioni di euro relativi alla vendita e ai costi di transazione. Si prevedeva che Balda C. Brewer generasse un fatturato di circa 30 milioni di euro nel 2026 e che la transazione avrebbe avuto un impatto positivo sui margini. La vendita di Balda C. Brewer ha inciso negativamente sul margine di profitto operativo e sul margine di profitto netto. Di conseguenza, il margine di profitto operativo è diminuito di 190 punti base, attestandosi al 12,9%, ma su base rettificata è aumentato di 250 punti base, raggiungendo il 18%. L'utile netto è stato di 23 milioni di euro, con un utile per azione di 0,08 euro. L'utile netto rettificato è aumentato del 20%, raggiungendo i 37,6 milioni di euro, e l'utile per azione rettificato è salito a 0,14 euro, rispetto a 0,11 euro dello stesso periodo dell'anno precedente.



"I risultati sono in linea con le nostre aspettative, con una crescita del fatturato dell'8%, trainata da una crescita del 10% a tassi di cambio costanti nel nostro segmento BDS (Biomedical Drug Delivery Systems) - ha detto il CEO Franco Stevanato - Abbiamo recentemente raggiunto un importante traguardo commerciale per la nostra divisione DDS e i nostri prodotti proprietari DDS. Un cliente ha recentemente ottenuto l'approvazione regolatoria in diversi paesi europei per una terapia a base di liraglutide che integra la piattaforma di penna iniettore Alina di Stevanato. Questo importante progetto del cliente integra anche la nostra tecnologia di cartucce di livello mondiale nella piattaforma Alina, sfruttando la potenza delle nostre capacità integrate".



La società ha aggiornato le previsioni per l'intero 2026 per riflettere la cessione di Balda C. Brewer, un migliore andamento dei tassi di cambio e una maggiore crescita nel core business. Prevede ora un fatturato compreso tra 1,260 e 1,280 miliardi di euro, rispetto alla precedente previsione di 1,260-1,290 miliardi di euro. L'EBITDA rettificato dovrebbe attestarsi tra i 335 e i 345,2 milioni di euro, mentre ha ristretto le previsioni per l'utile per azione rettificato, che ora dovrebbe essere compreso tra 0,60 e 0,62 euro.



"Siamo fortemente concentrati sulla crescita delle nostre soluzioni premium ad alto valore aggiunto, sia per i sistemi di contenimento che per quelli di somministrazione dei farmaci, al fine di posizionare al meglio l'azienda per cogliere le crescenti opportunità offerte dalle terapie iniettabili, in particolare dai farmaci biologici - ha aggiunto il CEO - Con la rapida diffusione dei dispositivi per la somministrazione di farmaci tra i pazienti, i clienti sono sempre più alla ricerca di partner integrati in grado di combinare innovazione dei dispositivi, competenza produttiva e affidabilità della catena di fornitura. Riteniamo di essere in una posizione unica per unire le capacità di contenimento e di somministrazione dei farmaci in una soluzione differenziata e commercialmente rilevante. Il nostro obiettivo è continuare a crescere nella catena del valore e generare una crescita sostenibile e redditizia, margini più ampi e valore per gli azionisti a lungo termine".

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