Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 5/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 5/08/2026 è stato pari a 3,94 miliardi di euro, in calo di 707,4 milioni, rispetto ai 4,65 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,38 miliardi di azioni, rispetto ai 0,42 miliardi precedenti.



Tra i 815 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 421, mentre 341 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 53 azioni.











(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)

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