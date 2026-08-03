Nissan torna in utile nel primo trimestre a 3,8 miliardi di yen

Confermata guidance finanziaria per l'intero 2026

(Teleborsa) - Nel primo trimestre chiuso il 30 giugno 2026 Nissan ha registrato vendite globali pari a 701.000 unità e un fatturato netto consolidato di 2.964 miliardi di yen, in aumento di 257 miliardi di yen rispetto all'anno precedente. L'utile operativo consolidato è tornato in territorio positivo a 77,9 miliardi di yen, con un miglioramento di 157 miliardi di yen, grazie ai progressi nella produzione e alla riduzione dei costi dei veicoli, al favorevole andamento dei cambi, al miglioramento delle performance di vendita e a una gestione disciplinata dei costi. Inoltre, i proventi una tantum relativi ai dazi statunitensi per l'anno fiscale 2025 hanno contribuito all'utile operativo. L'utile netto è tornato in territorio positivo, attestandosi a 3,8 miliardi di yen, con un incremento di 119,5 miliardi di yen.



I risultati, ha spiegato la casa automobilistica giapponese, sono stati ottenuti grazie "all'implementazione rigorosa del piano Re:Nissan. Il piano ha generato ulteriori risparmi per 60 miliardi di yen nel primo trimestre e ha contribuito a un miglioramento dell'utile operativo su base annua, supportando i progressi in termini di redditività, competitività e ripresa".



Le previsioni di Nissan per l'esercizio 2026 riflettono fattori esterni avversi, tra cui l'aumento dei costi delle materie prime e l'incertezza geopolitica in Medio Oriente, nonché opportunità derivanti da tassi di cambio favorevoli, plusvalenze una tantum realizzate nel primo trimestre e altri fattori attenuanti. Grazie alla rigorosa implementazione del programma Re:Nissan, alle continue riduzioni dei costi e alle azioni volte a rafforzare la competitività nei mercati chiave, l'azienda conferma le proprie previsioni finanziarie per l'esercizio 2026 e rimane in linea con gli obiettivi del programma Re:Nissan.

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