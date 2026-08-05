Infineon giù in Borsa: i timori sull'AI oscurano la solida guidance sui ricavi

(Teleborsa) - Le azioni di Infineon stano registrando un forte calo sulla Borsa di Francoforte dopo che le previsioni per il quarto trimestre fiscale, pur superiori alle attese degli analisti sul fronte dei ricavi, non sono riuscite a rassicurare gli investitori, sempre più preoccupati per le elevate valutazioni del settore dei semiconduttori e per la sostenibilità della domanda legata all'intelligenza artificiale.



Il gruppo tedesco prevede ricavi di circa 4,7 miliardi di euro nel trimestre che si concluderà a settembre, sopra il consenso di mercato pari a 4,6 miliardi. Tuttavia, il margine operativo di segmento è atteso intorno al 23%, al di sotto del 23,7% stimato dagli analisti, risentendo dell'aumento dei costi delle materie prime e della logistica.



L'amministratore delegato Jochen Hanebeck ha sottolineato che le soluzioni per l'alimentazione dei data center dedicati all'intelligenza artificiale continuano a rappresentare il principale motore di crescita dell'azienda.



Infineon prevede di rivedere significativamente al rialzo, in occasione dei risultati annuali di novembre, l'obiettivo di ricavi per il 2027 nel segmento dei chip per l'AI, attualmente fissato a oltre 2,5 miliardi di euro. Secondo il management, la domanda continua a superare l'offerta in questo mercato.



Nel terzo trimestre fiscale, Infineon ha riportato ricavi pari a 4,17 miliardi di euro, leggermente superiori alle attese del mercato. L'azienda ha inoltre confermato la guidance per l'intero esercizio, con ricavi attesi intorno a 16,3 miliardi di euro e un margine lordo rettificato nella fascia bassa-media del 40%.



Nonostante i risultati solidi e il miglioramento della domanda in tutti i principali segmenti di attività, inclusa una moderata ripresa del settore automobilistico, il titolo cede oltre il 4% alla Borsa di Francoforte, penalizzato dalle aspettative molto elevate degli investitori e dalle crescenti preoccupazioni sull'intero comparto dei chip.

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