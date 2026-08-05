Moltiply Group, informativa sul buyback

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 13 maggio 2026 e autorizzato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2026, Moltiply Group ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 31 luglio 2026 tramite Equita Sim, complessivamente 5.847 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,015% del capitale sociale, a un prezzo medio unitario di 34,34977 euro per azione al lordo delle commissioni.



Al 31 luglio, il gruppo deteneva complessivamente 2.798.591 azioni proprie, tutte possedute direttamente dalla società, corrispondenti a circa il 6,994% del capitale sociale.



A Milano, oggi, rialzo marcato per il broker online per i mutui alle famiglie , che archivia la sessione in utile del 3,16% sui valori precedenti.









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