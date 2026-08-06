AbitareIn, EBT negativo per 2,9 milioni di euro al 30 giugno con stallo urbanistico di Milano

(Teleborsa) - AbitareIn , società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il terzo trimestre al 30 giugno 2026 con ricavi consolidati pari a 55,3 milioni di euro (84,6 milioni di euro al 30 giugno 2025). L'EBITDA consolidato è pari a 5,5 milioni di euro (9,6 milioni di euro al 30 giugno 2025).



L'EBT consolidato è negativo per 2,9 milioni di euro (positivo per 2 milioni di euro nel terzo trimestre 2025). La marginalità è fortemente influenzata dalla situazione di stallo urbanistico del Comune di Milano, con conseguente mancato avvio di nuovi progetti, dal recepimento delle nuove linee guida del Comune di Milano sulle nuove regole per il rilascio dei titoli autorizzativi, nonché dall'incremento dell'incidenza dei costi fissi di struttura, che la società ha ritenuto di preservare per mantenere la piena capacità operativa necessaria alla ripresa dell'attività una volta superata la fase di incertezza autorizzativa. Inoltre, il dato è influenzato negativamente, per 2 milioni di euro, dagli ammortamenti e dagli oneri connessi all'entrata in esercizio dei due edifici in co-living della controllata Homizy, in fase di progressiva locazione. Il dato dell'EBT è influenzato negativamente, per 0,4 milioni di euro, anche dalla svalutazione di partecipazioni in altre società, derivanti dalla valutazione al fair value alla data di chiusura del periodo di riferimento.



L'indebitamento finanziario netto di gruppo è pari a 142,6 milioni di euro (150,8 milioni di euro al 30 settembre 2025), di cui 28,9 milioni di euro relativi alla holding Abitare In S.p.A., 39,6 milioni di euro relativo al Gruppo Homizy e 74,2 milioni di euro relativo ai veicoli operativi. La variazione è da imputarsi principalmente all'assorbimento derivante dall'attività ordinaria per complessivi 60 milioni di euro, a fronte di incassi derivanti principalmente dai rogiti delle unità immobiliari per un importo complessivo di circa Euro 60 mln e dalla caparra versata da Techbau alla sottoscrizione del contratto preliminare.



"Sul piano operativo, nei primi nove mesi abbiamo dato priorità all'ultimazione dei progetti già autorizzati e ai rogiti dei progetti conclusi - ha commentato l'AD Marco Grillo - Restiamo concentrati sui cantieri in corso e in consegna - ad oggi circa 100 appartamenti - mentre con il closing dell'operazione Techbau acceleriamo l'evoluzione del nostro modello: partnership con altri operatori industriali e finanziari e contratti di service che riducono il capitale impiegato per singola iniziativa, valorizzando il know-how maturato negli anni"

Condividi

```