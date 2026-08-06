Abusivismo finanziario, Consob oscura 6 siti: totale sale a 1.805

(Teleborsa) - La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha disposto l'oscuramento di 6 siti internet mediante i quali venivano svolti abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: Cubo Markets Ltd (sito https://cubomarkets.com e relativa pagina https://portal.cubomarkets.com); "Galidix" (sito https://galidix.com e relativa pagina https://trading-area.galidix-v2.com); "Maderix" (sito https://maderix.ltd e relativa pagina https://user.pointclienthub.ltd); "Senvix" (siti https://senvixitaly.com e https://senvix-italy.com); "Algebris Capital" (sito https://algebriscapital.com e relativa pagina https://app.algebriscapital.com).



Sale, così, a 1.805 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 233 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.



La Consob richiama, inoltre, l'attenzione sull'evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web "clonati", profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale - come immagini, voci o video - con l'obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.

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