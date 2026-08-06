Fastweb + Vodafone chiude il semestre con ricavi in calo del 3,3% ma EBITDAaL +12,9%

(Teleborsa) - Fastweb + Vodafone chiude il secondo trimestre 2026 con risultati finanziari e performance sostanzialmente in linea con le attese.



Al 30 giugno 2026 le connessioni mobili si attestano a 19 milioni 803 mila, in flessione del 2,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso mentre le connessioni di rete fissa sono 5 milioni 500 mila (-2,0%).



I ricavi totali al 30 Giugno 2026 si attestano a 3.474 milioni di euro (-3,3% rispetto allo stesso periodo del 2025).



In un mercato sfidante ed in profonda trasformazione strutturale, la strategia di valore su tutti i segmenti sta producendo i primi risultati concreti: sia la contrazione dei ricavi da servizi di connettività che dei clienti mostrano un sensibile e progressivo rallentamento nel corso del semestre. L'obiettivo primario rimane la stabilizzazione dei ricavi, accanto alla crescita nei business beyond the core, energia e servizi ICT.



Nonostante la flessione dei ricavi, l'EBITDA after lease expence (EBITDAaL) si attesta a 913 milioni (+12,9% su base annua), in termini di percentuale sui ricavi è in miglioramento di quasi 4 punti rispetto al primo semestre 2025, grazie soprattutto al contributo delle sinergie. Le CAPEX ammontano a 651 milioni, in flessione del 7,3% rispetto all'anno precedente e l'Operating Free Cash Flow (OpFCF) è pari a 261 milioni.



Su base adjusted, l'EBITDAaL è pari a 926 milioni (+11,8% rispetto allo stesso periodo del 2025), i CAPEX si attestano a 598 milioni (-10,6% rispetto al primo semestre 2025) e l'Operating Free Cash Flow a 329 milioni.



La società segnala che la realizzazione delle sinergie procede in linea con il piano: al 30 giugno 2026 sono stati raggiunti 166 milioni di euro, un livello che conferma con ampio margine il superamento dell'obiettivo di 300 milioni. Il contributo principale viene dalla migrazione delle SIM mobili Fastweb su rete Vodafone, completato già dal primo trimestre 2026; ulteriori sinergie, inclusa l’internalizzazione dei servizi Vodafone Group, procedono secondo il piano.

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