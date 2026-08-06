Milano 17:35
53.717 +0,06%
Nasdaq 22:00
29.722 +1,19%
Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
10.901 +0,31%
Francoforte 17:35
26.319 +0,69%

Quadro rialzista per Richemont

Finanza
Quadro rialzista per Richemont
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Apprezzabile rialzo per la holding del lusso, tra i componenti dell'indice Swiss Market, in guadagno dello 0,64% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 197,1 CHF, con stop loss calcolato a quota 189,5 M,Franco Svizzero, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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