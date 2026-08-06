Vino, Puglia sale a 8,4 milioni ettolitri (+9,7%) ma consumi calano: mercato in stallo

Produzione ai massimi e domanda in contrazione: il disallineamento che pesa sul comparto. L'analisi dell'enologo Teodosio D'Apolito (Vinifare Group)

(Teleborsa) - La Puglia produce più vino che mai, ma le cantine faticano a vendere. Secondo la scheda di settore ISMEA di aprile 2026, nel 2025 la regione ha prodotto 8,4 milioni di ettolitri (+9,7% sul 2024), pari a circa il 19% della produzione nazionale, confermandosi seconda regione vitivinicola italiana dopo il Veneto, su una superficie di circa 93.000 ettari. Il dato arriva dopo un 2024 già in forte recupero (+17% a 8,1 milioni di ettolitri, contro il +13% medio nazionale). Il problema è dal lato della domanda: a livello nazionale il consumo pro capite è sceso, secondo le stime ISMEA, a 37,8 litri, e l'export 2025 ha registrato una flessione sia in volume (-2%) sia in valore (-3,7%, a 7,78 miliardi di euro). Il risultato è un mercato in stallo, con giacenze elevate — la Puglia da sola pesa per l'11,1% dello stock nazionale.



"In tre anni in Puglia abbiamo avuto un aumento di vigneti di circa 6.000 ettari", spiega Teodosio D'Apolito, enologo consulente brindisino e fondatore di Vinifare Group società che segue 12 cantine nella regione per circa 5 milioni di bottiglie l"anno.Molti hanno impiantato vigneti mentre fisiologicamente la domanda stava calando. Oggi assistiamo a un disallineamento tra offerta e domanda che tiene il mercato in una fase di stallo. "Il fenomeno riflette una trasformazione nei consumi, accelerata da due dinamiche: l'attenzione alla salute — l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato l'alcol come cancerogeno di Gruppo 1 — e il cambiamento climatico. "Il consumo pro capite di vino sta calando", conferma D'Apolito," e sempre più persone si orientano verso vini a bassa gradazione

alcolica o cercano alternative come il low o lo zero alcol".



Un cambiamento che tocca anche i colori: la quota dei bianchi sul consumo interno è passata dal 49,6% al 59,2% tra il 2015 e il

2024, a scapito dei rossi. "Le estati sempre più calde hanno stagionalizzato il consumo di vino rosso" , osserva. "I consumatori cercano bianchi o rosati, per cui inevitabilmente bisogna innovare per incrociare queste nuove esigenze".



La storia del vino pugliese è già una storia di trasformazioni. Fino agli anni Duemila la regione era essenzialmente fornitrice di vini da taglio per il Nord Italia e la Francia; poi, tra il 2005 e il 2020, le cantine hanno iniziato a imbottigliare in proprio e il Primitivo ha conquistato i mercati internazionali.



"Il Primitivo era un vino pronto, immediato, morbido, con pochi tannini. Ha riscosso molto successo perché in qualsiasi mercato andasse incontrava il gusto del consumatore" , ricorda D'Apolito. "Ma ora quella stagione è finita e dobbiamo trovare nuovamente la quadra". Coerente con questa lettura è il dato sulla ricomposizione dell'offerta regionale: nel 2024 la categoria IGT in Puglia è cresciuta di circa il 50%, arrivando a rappresentare il 40% della produzione, a scapito dei vini da tavola.



Da qui la scelta della sperimentazione come metodo sistematico: nella sua cantina- laboratorio D'Apolito ha sviluppato un blanc de noir da Negroamaro, una linea di vini zero solfiti, vini vegani, metodi classici e spumanti da vitigni nuovi a questa tecnica. "Per me sperimentare non significa inseguire le mode, significa prepararsi al mercato che verrà", racconta. "Innovazione non significa rinnegare la tradizione: significa continuare a svolgere la funzione che il vino ha sempre avuto, accompagnare la società mentre cambia".



Sul piano industriale, Vinifare Group è strutturata come società di consulenza multidisciplinare: oltre alla consulenza viticola ed enologica, ha sviluppato uffici dedicati alle certificazioni di qualità FSSC 22000, alla gestione documentale delle comunicazioni cogenti e all'etichettatura, e dichiara di essere stata la prima nel suo genere a ottenere la certificazione ISO 9001.



"L'enologo non è soltanto un tecnico" sottolinea D'Apolito "Deve conoscere il marketing, la normativa, la sostenibilità, l'organizzazione aziendale e la comunicazione". Guardando alle prospettive, in una fase di ridefinizione che va oltre la Puglia, la capacità di adattamento diventa la variabile competitiva: "Bisogna adattarsi al meglio rispetto al mercato, preservando le origini, partendo dalla tradizione, ma andando a incontrare le nuove esigenze di consumo. Le cantine vincenti, nel momento in cui hanno trovato la quadra per appagare il consumatore, hanno vinto. Ancora una volta dobbiamo trovare questa strada".

Condividi

```