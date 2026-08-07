Adventure, lettera intenti vincolante per l'acquisto del 30% di QuiPoste per 600.000 euro

(Teleborsa) - Adventure , PMI innovativa, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance, ha sottoscritto una lettera d'intenti vincolante avente ad oggetto l’acquisto del 30% del capitale di QuiPoste (QP), società attiva nella prestazione di servizi di raccolta, trasporto, smistamento, consegna e recapito di corrispondenza, plichi, pacchi e valori.



L'operazione - si legge in una nota - prevede un corrispettivo di 600.000 euro, di cui 400.000 in denaro e 200.000 mediante assegnazione ai venditori di azioni di nuova emissione della società, soggette a vincoli di lock-up della durata di 12 mesi e valorizzate al prezzo medio di chiusura del titolo nei 60 giorni di mercato aperto antecedenti oggi, applicando a tale valore uno sconto del 15%.



Le parti hanno inoltre assunto l'impegno a sottoscrivere un accordo commerciale che prevede l'impegno di QP a promuovere e distribuire, attraverso la propria rete di punti affiliati, i prodotti e i servizi del gruppo della società e del marchio Ameconviene.it; lo sviluppo di corner e punti operativi QP all'interno della rete in franchising Ameconviene.it; un progetto di co-branding e valorizzazione reciproca dei marchi.



Il signing dell’accordo, che rappresenta un evento di continuità del percorso di crescita dichiarato in sede di IPO, conferma la volontà di crescita del Gruppo e costituisce un'ulteriore accelerazione della strategia phygital di Adventure, fondata sull’integrazione tra tecnologia, canali digitali, consulenza da remoto e presenza fisica sul territorio.



A seguito del perfezionamento dell’operazione, Adventure si appresta a poter sviluppare la propria offerta attraverso una rete di ulteriori 120 negozi, che si aggiungeranno ai 30 punti vendita già di proprietà del Gruppo, per una presenza potenziale complessiva di circa 150 punti di presenza sul territorio.



"La sottoscrizione di questo accordo vincolante rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di Adventure e un’accelerazione concreta del nostro modello phygital. La possibilità di integrare una rete di ulteriori 120 punti vendita con i 30 negozi già di proprietà ci consentirà di raggiungere una presenza potenziale di circa 150 sedi e di rafforzare significativamente il presidio del territorio. Vogliamo unire la velocità e la scalabilità del digitale alla fiducia, alla consulenza e alla prossimità offerte dai punti vendita fisici, costruendo un ecosistema sempre più completo per i servizi dedicati alle famiglie, ha dichiarato Silvana Cozza, Ceo di Adventure.



"L’accordo con Adventure apre una nuova fase di sviluppo per la nostra rete. L’integrazione tra la nostra presenza territoriale e le competenze digitali, tecnologiche e commerciali di Adventure consentirà di ampliare i servizi disponibili nei punti vendita e di offrire ai clienti un’esperienza più completa e innovativa. Condividiamo una visione fondata sulla prossimità, sulla qualità del servizio e sulla capacità di coniugare il rapporto personale con gli strumenti digitali, hanno dichiarato Francesco Scalise e Sandro Amendola, soci di QuiPoste.

Condividi

```