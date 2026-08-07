EHI!, firmata lettera di intenti vincolante per investimento di minoranza in Unica

(Teleborsa) - EHI! , la SPAC promossa da Mauro Girardi e Borgosesia con l'obiettivo di individuare PMI italiane ad alto potenziale e accompagnarne la crescita attraverso una business combination, ha sottoscritto una lettera di intenti vincolante con IRIS Holding, quale socio di controllo di Unica, e con la stessa Unica, finalizzata a realizzare un investimento di minoranza di EHI! in Unica nel contesto del processo di quotazione delle relative azioni su Euronext Growth Milan.



Unica è una piattaforma integrata specializzata nella rigenerazione di siti dismessi (brownfield) che internalizza l'intera catena del valore, presidiando le attività di bonifica ambientale, demolizione e gestione dei rifiuti attraverso un modello end-to-end. Ha chiuso il 2025, su base consolidata e secondo i principi contabili IFRS, con ricavi pari a circa 81,6 milioni di euro, in crescita del +20% rispetto ai circa euro 68,2m del 2024. L'EBITDA 2025 è stato pari a circa 16 milioni di euro, in crescita del +21% rispetto all'anno precedente, con un EBITDA margin pari a circa il 20% dei ricavi. L'Utile Netto adjusted del 2025 è stato pari a circa 6 milioni di euro, (accantonamenti prudenziali per circa 1,9 milioni a fondi rischi). La Posizione Finanziaria Netta adjusted a fine 2025 è pari a 30 milioni di euro (dopo 15 milioni di investimenti realizzati nel corso nel 2025 per l'acquisto di escavatori, macchinari per movimento terra, attrezzature di cantiere, terreni e fabbricati). Il Gruppo ha già avviato il proprio percorso di crescita internazionale attraverso le attività in Francia e Svizzera e punta a rafforzare ulteriormente capacità impiantistica, investimenti diretti, partecipazione a progetti infrastrutturali complessi e presenza sui mercati esteri.



"Ci sono aziende che operano nei mercati. E poi ci sono aziende che rendono possibili i mercati - ha detto Mauro Girardi, AD di EHI! - Unica rende nuovamente produttivo ciò che il tempo, l'abbandono, la complessità ambientale, l'inefficienza aziendale hanno sottratto all'economia. Rigenera il suolo, recupera materia e restituisce al territorio siti industriali pronti ad accogliere nuove imprese, infrastrutture e opportunità di sviluppo. Il suo valore non risiede soltanto nella capacità di bonificare o demolire, ma nel trasformare aree non utilizzabili e obsolete in asset sostenibili, produttivi e investibili. Grazie al presidio dell'intera filiera, Unica converte complessità ambientali e operative in crescita economica e valore condiviso. Esperienza, capacità di execution, integrazione e visione industriale ne fanno una straordinaria piattaforma di sviluppo per gli anni a venire".



Ai fini della realizzazione dell'operazione, la quotazione di Unica dovrà perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026 ma qualora la stessa non risultasse perfezionata al 30 settembre 2026, EHI! si è impegnata, quale strumento ponte, a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile emesso da Unica (POC), per un importo nominale massimo di euro 7.500.000 e con un tasso nominale annuo del 7,25%. In caso di perfezionamento della Quotazione entro il 31 dicembre 2026, il POC sarà convertito in azioni Unica al prezzo di Quotazione.



La valorizzazione pre-money è pari all'EBITDA consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, applicando un moltiplicatore pari a 4x, dedotta la Posizione Finanziaria Netta (PFN) consolidata adjusted alla medesima data, preliminarmente stimata in euro 30 milioni. L'ENTERPRISE VALUE è pari a 65 milioni di euro. La PFN sarà determinata definitivamente sui dati consolidati IAS/IFRS al 30 giugno 2026.



L'operazione è subordinata al verificarsi di determinate condizioni, tra le quali: il completamento da parte di EHI! di una due diligence su Unica e sul relativo gruppo; la realizzazione da parte di Unica della riorganizzazione del proprio gruppo, nonché la predisposizione e l'approvazione della documentazione finanziaria necessaria ai fini della Quotazione, inclusi i bilanci pro forma IFRS; la finalizzazione delle attività propedeutiche alla Quotazione, inclusa la predisposizione del documento di ammissione e il rilascio delle dichiarazioni, garanzie, comfort letter, opinion clean e degli altri documenti e provvedimenti richiesti dalla normativa applicabile e dalla prassi di mercato; l'assenza di eventi pregiudizievoli rilevanti riguardanti Unica o il Gruppo Unica; l'approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea di EHI! e il permanere in capo a EHI!, successivamente agli eventuali recessi, di una dotazione non inferiore a 20 milioni di euro.

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