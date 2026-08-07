Popolare del Frusinate, utile semestrale a 9,8 milioni di euro. Raccolta +2,6%

(Teleborsa) - Banca Popolare del Frusinate ha chiuso il primo semestre del 2026 con un utile netto di periodo pari a 9,8 milioni di euro (vs 13,1 milioni di euro nello stesso periodo 2025).



Sul fronte reddituale, le commissioni nette si attestano a 3,5 milioni di euro, mentre il margine di intermediazione raggiunge 23,2 milioni di euro con un incremento di 2 milioni di euro rispetto alla semestrale 2025, pari a una crescita del 10%. Il risultato netto della gestione finanziaria si attesta a 23,2 milioni di euro.



Nel semestre, i costi operativi risultano pari a 7,9 milioni di euro, evidenziando un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in un contesto caratterizzato dal proseguimento degli investimenti e dall’evoluzione dell’attività della banca.



Prosegue, inoltre, il rafforzamento dell’attività commerciale. La raccolta da clientela raggiunge 1,036 miliardi di euro, registrando una crescita del 2,6% rispetto al 31 dicembre 2025. Allo stesso tempo, i finanziamenti economici netti alla clientela si attestano a 903 milioni di euro, dei quali l’1,6% riferito a crediti deteriorati e il 98,4% a crediti in bonis. I finanziamenti in questione fanno segnare un incremento del 6% rispetto al 31 dicembre 2025.



Sul fronte degli indici patrimoniali, il CET1 Capital Ratio e il Total Capital Ratio, al netto dell’utile di periodo, raggiungono entrambi il 21,275%, rispetto al 19,828% registrato al 31 dicembre 2025, confermando la solidità patrimoniale dell’Istituto e la tradizionale prudenza nella gestione del rischio.



"I risultati approvati dal Consiglio di Amministrazione - ha commentato il presidente Fabio Sbianchi - confermano il percorso di crescita della Banca Popolare del Frusinate, che continua a coniugare redditività, solidità patrimoniale e sostegno al tessuto economico locale, proseguendo nell’attuazione degli obiettivi delineati dal piano industriale. Il Consiglio di Amministrazione ha espresso dunque soddisfazione per i risultati conseguiti, ritenendoli pienamente coerenti con le strategie di sviluppo della Banca e con il percorso di crescita intrapreso".

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