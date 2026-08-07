BCE, attivi bancari Ue a 34,33 trilioni di euro nel primo trimestre 2026

(Teleborsa) - Gli attivi totali degli istituti di credito con sede nell'UE sono saliti del 3,63% su base annua, da 33,13 a 34,33 trilioni di euro. È quanto emerge dai dati bancari consolidati riferiti alla fine di marzo 2026 pubblicati dalla Banca Centrale Europea.



Nello stesso periodo, il rapporto aggregato dei crediti deteriorati (NPL ratio) è salito di 0,02 punti percentuali su base annua, attestandosi all'1,98% a marzo 2026. Il rendimento del capitale (return on equity) si è collocato al 2,44%, mentre il Common Equity Tier 1 ratio, indicatore di solidità patrimoniale, si è attestato al 16,27%.



I dati, elaborati su base consolidata di gruppo, coprono 335 gruppi bancari e 2.284 enti creditizi indipendenti e filiali di controllate extra-UE operanti nell'Unione, per una copertura pari a quasi il 100% del bilancio complessivo del settore bancario europeo.

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