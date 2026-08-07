Eutelsat, ricavi annuali sopra le attese a 1,24 miliardi di euro trainati da business LEO

(Teleborsa) - Eutelsat , colosso francese delle comunicazioni satellitari, ha comunicato che i ricavi totali per l'esercizio 2025-26 si sono attestati a 1.235,9 milioni di euro, in calo dello 0,6% su base reported e in aumento del 3% like-for-like. Gli analisti si aspettavano un fatturato di 1,20 miliardi di euro, secondo un consensus fornito dalla società. I ricavi di LEO sono ammontati a 297 milioni di euro, in crescita del 69,5%, e rappresentano ora il 25% dei ricavi, rispetto al 15% circa dell'anno precedente.



L'EBITDA rettificato si è attestato a 632,4 milioni di euro al 30 giugno 2026, in calo del 3,1% a parità di perimetro. Il margine EBITDA rettificato si è attestato al 51,2%, in calo di 3,2 punti percentuali a parità di perimetro. La quota di pertinenza del Gruppo nell'utile netto è stata una perdita di 457,3 milioni di euro, rispetto a una perdita di 1.081,9 milioni di euro dell'anno precedente.



Il portafoglio ordini si è attestato a 3,4 miliardi di euro al 30 giugno 2026, rispetto ai 3,5 miliardi dell'anno precedente. Il valore corrispondeva a 2,7 volte il fatturato previsto per il biennio 2025-2026, e la connettività rappresentava il 61% del totale, rispetto al 57% dell'anno precedente. L'evoluzione del portafoglio ordini riflette il peso crescente del business LEO nel mix.



"Questo è stato un anno fondamentale per Eutelsat - ha commentato il CEO Jean-Francois Fallacher - Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi finanziari, conseguendo al contempo importanti traguardi strategici che rafforzano la nostra traiettoria di crescita a lungo termine. Il nostro business in orbita terrestre bassa (LEO) ha continuato a registrare una forte crescita, con un aumento dei ricavi di quasi il 70%, a dimostrazione della crescente domanda di soluzioni di connettività sicure, resilienti e a bassa latenza nei mercati governativi e aziendali. Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo consolidato in modo sostanziale le basi finanziarie dell'azienda grazie al completamento con successo di un'operazione di rifinanziamento globale da 5 miliardi di euro, che ci ha fornito una struttura patrimoniale solida e diversificata a supporto delle nostre ambizioni".



"Guardando al futuro, prevediamo una continua e forte crescita del nostro business LEO per compensare il calo strutturale del GEO, supportando una leggera crescita dei ricavi e una redditività stabile nell'esercizio finanziario 2026-27", ha aggiunto.

Condividi

```