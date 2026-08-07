Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Giappone, leading indicator giugno stabile a 116,4 punti

Economia, Macroeconomia
Giappone, leading indicator giugno stabile a 116,4 punti
(Teleborsa) - Stabili le condizioni economiche del Giappone a giugno 2026. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 116,4 punti, stabile rispetto ai 116,4 punti di maggio (dato rivisto da 116,5). Il dato è sotto le stime degli analisti (116,5 punti).

Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in crescita dello 0,3% a 118,2 punti (-0,2% a 117,9 il dato del mese precedente), contro attese per un +0,4%.

L'indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è visto in salita a 112,3 punti da 111,4.

(Foto: Photo by Alex Knight on Unsplash)
Condividi
```