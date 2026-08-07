Italia e Francia insieme contro le dipendenze: incontro a San Patrignano

il 23 ottobre

(Teleborsa) - Italia e Francia, co-fondatori della European Coalition Against Drugs (ECAD), cui aderiscono 35 differenti Nazioni, promuovono insieme per il 23 ottobre 2026 nella Comunità di San Patrignano, vicino Rimini, un Incontro Internazionale sulla Prevenzione e il Recupero dalle Dipendenze.



Nel corso dei lavori, ministri, autorità, rappresentanti di organizzazioni europee e internazionali, esperti di elevato profilo si confronteranno sulla condivisione delle best practices per rafforzare le politiche di prevenzione, di cura, di recupero e di reinserimento sociale, con attenzione ai più vulnerabili e ai più giovani.



L'incontro, la cui organizzazione coinvolge vari ministeri, coordinati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si concluderà con l’adozione di un documento finale che definirà gli indirizzi e gli impegni operativi della Coalizione per i prossimi anni, in attuazione degli obiettivi fissati alla seconda riunione della Coalizione a Yerevan.



Il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, hanno inviato le lettere di invito congiunto ai Capi di Stato e di Governo e ai partner della Coalizione, oltre che alle Istituzioni europee competenti in materia, per un totale di 47 delegazioni invitate, si legge nella nota nella quale si sottolinea che la scelta di San Patrignano "punta a illustrare nella concretezza del quotidiano un'esperienza leader nel recupero e nel reinserimento delle persone con dipendenze: un esempio delle politiche che la Coalizione intende promuovere, nella prospettiva di rafforzare la risposta a una sfida che esige responsabilità e condivisione".

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