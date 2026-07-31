Convergenze, ricavi salgono a 13,1 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - Convergenze , società quotata su Euronext Growth Milan e operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed

Energia, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi pari a 13,1 milioni di euro, evidenziando una crescita del +3,7% rispetto a 12,7 milioni del primo semestre 2025. Nel dettaglio, la BU TLC ha generato ricavi per circa 5,7 milioni di euro, in aumento del 2,3% rispetto al primo semestre del precedente esercizio, grazie alla solida base clienti e alla continua crescita dell'incidenza dei servizi su infrastruttura proprietaria. La BU Energia ha contribuito con ricavi per circa 7,4 milioni di euro, in crescita del +4,8% rispetto a 7,1 milioni del primo semestre 2025.



Alla data del 30 giugno 2026, i servizi contrattualizzati ammontano a oltre 71.900 unità, di cui oltre 61.200 per la BU TLC (3.009 SIM) e circa 10.700 per la BU Energia. Prosegue l'investimento sulla rete in fibra ottica proprietaria, asset strategico per il posizionamento della Società: al 30 giugno 2026, la rete in fibra ottica di Convergenze ha superato i 14.000 km, registrando un incremento del +16,9% rispetto agli oltre 12.000 km dell'anno precedente.



Nel primo semestre 2026, i punti di prelievo (POD) attivi sono risultati pari a 9.368 unità, in flessione rispetto al dato dell'esercizio precedente (9.848 POD al 30 giugno 2025). I volumi di energia venduti da inizio anno ammontano a oltre 19,9 milioni di kWh, sostanzialmente in linea con i 19,9 milioni di kWh del primo semestre 2025.



Sulla base dei dati gestionali, il management ha formulato le seguenti stime relative alla marginalità delle singole BU al 30 giugno 2026: la marginalità della BU TLC nel primo semestre 2026 dovrebbe attestarsi all'interno di un range compreso tra il 27% e il 28%, in lieve calo YoY; ciò nonostante, le dinamiche di consolidamento del settore TLC evidenziano i primi segnali positivi di stabilizzazione e una minore pressione sui margini per il proseguo dell'anno; la marginalità della BU Energia è stimata in un range tra il 4,5% e il 5,5%.



"Le strategie messe in campo per il ritorno alla crescita stanno già producendo risultati tangibili, e siamo fiduciosi che questo percorso di progressivo miglioramento si consoliderà ulteriormente nel secondo semestre - ha commentato l'AD Rosario Pingaro - Nel settore TLC si osservano i primi concreti segnali di stabilizzazione dei margini, con un miglioramento significativo nel mobile e una sostanziale tenuta nel fisso: il processo di consolidamento del mercato sta progressivamente dispiegando i suoi effetti, contribuendo ad attenuare la pressione competitiva sui margini".



"Anche nel settore energia il quadro si conferma positivo: registriamo stabilità nei volumi, con un leggero progresso dei kWh fatturati, e una marginalità sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno, elementi che confermano la solidità e la resilienza del nostro modello di business - ha aggiunto - Guardiamo con fiducia a una crescita più sostenuta nel secondo semestre, favorita anche dall'evoluzione del quadro normativo: le nuove regole renderanno il ricorso al teleselling meno efficace, accelerando una progressiva riduzione del peso di questo canale nel mercato, con benefici per gli operatori che, come noi, fanno leva su un modello commerciale fondato su trasparenza, qualità e sostenibilità delle relazioni con i clienti".

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