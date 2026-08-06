REVO Insurance, l'utile semestrale sale a 13,5 milioni di euro. Premi +15%

(Teleborsa) - REVO Insurance , società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, ha chiuso il primo semestre del 2026 con premi lordi contabilizzati pari a 230,6 milioni di euro, in aumento del +15% rispetto al medesimo periodo 2025 (pari a 200,5 milioni). La società segnala una crescita trasversale nelle principali linee di business, sia in Italia che in Spagna, con portafoglio assicurativo ulteriormente diversificato.



Il risultato operativo adjusted è pari a 29,1 milioni di euro, con una progressione importante rispetto al medesimo periodo 2025 (+13%), a supporto della traiettoria di crescita operativa prevista dal Piano Industrial. L'utile netto consolidato è pari a 13,5 milioni di euro (16,4 milioni adjusted), in aumento rispetto al primo semestre 2025 (rispettivamente 11,3 milioni e 15 milioni), periodo caratterizzato da maggiori aggiustamenti per componenti non ricorrenti rispetto al semestre corrente.



La solidità patrimoniale è confermata a livelli elevati, con un Solvency II ratio di Gruppo al 224%.



"Il primo semestre segna l’avvio del Piano Industriale 2026-2028, confermando la capacità del Gruppo di tradurre le linee strategiche in risultati concreti lungo una traiettoria di crescita sostenibile - ha commentato l'AD Alberto Minali - In questo contesto si inserisce l'operazione Eurocaution, che rappresenta il secondo tassello, dopo REVO Iberia, della nostra strategia di crescita internazionale. L'operazione, inoltre, rafforza la nostra presenza in un segmento ad elevata specializzazione quale quello delle cauzioni, caratterizzato da elevato valore tecnico e da una significativa capacità di contribuire alla redditività e alla stabilità del portafoglio assicurativo".





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