Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Segnali d'acquisto per MFE B

Finanza
Segnali d'acquisto per MFE B
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Ribasso per la società media e di comunicazione italiana, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,83% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di MediaForEurope favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 3,64 Euro con stop loss fissato a quota 3,623 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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