Segnali d'acquisto per MFE B

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Ribasso per la società media e di comunicazione italiana , tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap , che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,83% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di MediaForEurope favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 3,64 Euro con stop loss fissato a quota 3,623 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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