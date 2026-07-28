Tonfo di Seul e Tokyo con il sell-off sui chip

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di Tokyo , che affonda con una discesa del 4,30%; sulla stessa linea, Shenzhen perde l'1,31%,.



Senza direzione Hong Kong (-0,11%); in netto peggioramento Seul (-10,45%).



Pressoché invariato Mumbai (+0,14%); leggermente positivo Sydney (+0,42%).



Pesa il crollo dei titoli dei produttori di chip in scia alle preoccupazioni per gli eccessivi investimenti in intelligenza artificiale dopo la notizia che Nvidia sta portando avanti una nuova serie di accordi in questo settore per un valore superiore ai 750 miliardi di dollari.



A ciò si è aggiunta la notizia che un'azienda statale cinese ha avviato la fabbricazione di macchinari per la produzione di chip, alimentando i timori di una crescente concorrenza a livello globale.



Tra i titoli peggiori, Samsung Electronics e SK Hynix che hanno perso entrambi più del 13% e che pubblicheranno i risultati questa settimana.

Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido -0,06%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a 0%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto -0,07%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,78%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,73%.

Condividi

```