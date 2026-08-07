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SK Hynix potrebbe aprire agli investitori stabilimento cinese a Chongqing

Stabilimento valutato intorno ai 3 miliardi di dollari

Finanza
SK Hynix potrebbe aprire agli investitori stabilimento cinese a Chongqing
(Teleborsa) - La sudcoreana SK Hynix starebbe valutando diverse opzioni per il suo stabilimento cinese a Chongqing, tra cui l'ingresso di un investitore per accelerare la crescita. Lo riferiscono fonti a conoscenza della vicenda. Una potenziale cessione di quote potrebbe valutare lo stabilimento intorno ai 3 miliardi di dollari. Tra i potenziali acquirenti potrebbero esserci fondi cinesi e operatori del settore.

Le discussioni sono ad un stadio preliminari e quindi potrebbero non portare ad alcuna transazione, hanno precisato le fonti.

SK Hynix è entrata nel mercato cinese oltre 20 anni fa, quando ha firmato un accordo con la città orientale di Wuxi per la costruzione del suo primo importante impianto di produzione di wafer all'estero. Lo stabilimento di Chongqing rappresenta una base su larga scala per il packaging e il collaudo di semiconduttori.

Separatamente, l'azienda ha annunciato un piano di espansione da 54 trilioni di won, circa 38 miliardi di dollari, per i suoi impianti di produzione di chip in Corea del Sud.







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