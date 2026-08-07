STOXX 600, utili attesi in aumento del 22,4% nel secondo trimestre grazie all'energia

I dati LSEG I/B/E/S

(Teleborsa) - Il tasso di crescita degli utili per lo STOXX 600 nel secondo trimestre del 2026 sarà del 22,4%, una previsione in netto miglioramento rispetto a prima dell'inizio della stagione delle trimestrali. È la stima, aggiornata al 6 agosto, di LSEG I/B/E/S, secondo cui sarà dell'11,5% escludendo il settore energetico, in quanto c'è stata un'impennata dei profitti energetici trainata dal rialzo del prezzo del petrolio. Lo STOXX 600 è uno degli indici più rappresentativi del mercato azionario europeo, offrendo una copertura ampia e diversificata per paesi e settori, rappresentando quasi il 90% del mercato investibile sottostante.



Al 6 agosto, 236 società dell'indice STOXX 600 hanno pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026. Di queste, il 58,1% ha registrato utili superiori alle stime degli analisti. In un trimestre tipico (dal 2012), il 54% delle società supera le stime e il 39% le manca. Complessivamente, le società stanno registrando utili superiori del 5,8% rispetto alle stime, un valore inferiore alla media di sorpresa a lungo termine (dal 2012) del 5,9%.



Otto dei dieci settori dell'indice prevedono un miglioramento degli utili rispetto al secondo trimestre del 2025. Il settore energetico presenta il tasso di crescita degli utili più elevato per il trimestre (+135,8%), mentre il settore immobiliare registra la crescita prevista più debole (-3,2%) rispetto al secondo trimestre del 2025.



Gli analisti prevedono una crescita positiva degli utili per 14 dei 16 paesi rappresentati nell'indice STOXX 600. Polonia (124,4%) e Austria (85,7%) presentano i tassi di crescita degli utili stimati più elevati, mentre Irlanda (-33,2%) e Danimarca (-14,1%) registrano i tassi di crescita stimati più bassi. Per l'Italia è prevista una crescita del 9%.



Le stime sui tassi di crescita degli utili per l'indice STOXX 600 per il periodo compreso tra il secondo trimestre del 2026 e il secondo trimestre del 2027 sono rispettivamente del 22,4%, 16,6%, 31,3%, 13,6% e -8%.



Sono 29 le società dell'indice STOXX 600 che pubblicheranno i risultati nella settimana del 10 agosto 2026.

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